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Белозерцев поручил главам администраций городов и районов провести прямые линии в соцсетях

10:24 | 17.02.2020 | Политика

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Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам администраций городских округов и муниципальных районов провести в марте прямые линии в социальных сетях.

Белозерцев поручил главам администраций городов и районов провести прямые линии в соцсетях

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Неделю назад я провел прямую линию в социальной сети «ВКонтакте». Поступило более 300 вопросов. Они были разными, но по-прежнему преобладающее большинство — это вопросы местного значения», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 17 февраля.

Иван Белозерцев добавил, что власти на местах должны активнее взаимодействовать с населением.

«Возьмите за практику общаться с населением, в первую очередь лично встречаясь в населенных пунктах, городах и районах. Этого никто не отменял, это очень важно. Но социальные сети, прямые линии через социальные сети, это мгновенно поступает информация по проблемным вопросам. Этой работой нужно тоже заниматься. Давайте сделаем в районах пилотный проект в марте, посмотрим, вы сами почувствуете необходимость в этом, и впоследствии будем регулярно проводить такие прямые линии», — сказал глава региона.

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