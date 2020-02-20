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Рябихина станет вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства

10:20 | 20.02.2020 | Политика

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Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Лариса Рябихина займет пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве.

Рябихина станет вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, Лариса Рябихина приступит к работе в новом качестве со вторника, 25 февраля.

Иван Белозерцев также официально представил в должности заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Савина.

Глава региона уточнил, что он назначен на этот пост с 19 февраля.

Ранее пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила ИА «PenzaNews», что Валерий Савин приступит к работе 18 февраля.

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