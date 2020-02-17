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Валерий Савин возвращается в правительство Пензенской области

19:55 | 17.02.2020 | Политика

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Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назначил Валерия Савина на должность заместителя председателя правительства региона. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Валерий Савин возвращается в правительство Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С завтрашнего дня приступает к работе», — уточнила собеседница агентства.

Какой именно блок вопросов будет курировать Валерий Савин, она сказать затруднилась.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Валерий Савин в разные годы работал в администрации Пензы и правительстве области — с сентября 2008 года в должности заместителя председателя, с мая 2013 года исполнял обязанности вице-губернатора.

В 2014–2015 годах являлся помощником полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

После назначения Ивана Белозерцева на должность врио губернатора Пензенской области вернулся в регион: в июне 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства, в декабре — вице-губернатором.

Биография

Савин Валерий Александрович

Покинул занимаемый пост 28 ноября 2017 года, что для многих стало полной неожиданностью. За день до своей отставки Валерий Савин принимал участие в оперативном совещании с министрами, сидя по правую руку от губернатора. В правительстве Пензенской области его уход никак не прокомментировали. Единственное сообщение на эту тему было размещено в «Твиттере» главы региона, где отмечалось, что «опытный и грамотный управленец» покидает пост «по собственному желанию».

Вскоре стало известно, что в отношении Валерия Савина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

26 декабря 2017 года губернатор Иван Белозерцев, комментируя дело против бывшего подчиненного, отозвался о нем как о профессионале, который может вернуться к исполнению обязанностей вице-губернатора, если его вина не будет доказана.

Приговором Ленинского районного суда Пензы от 28 июня 2019 года Валерий Савин был оправдан.

Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой от имени государства принес ему официальное извинение.

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