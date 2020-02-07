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В Пензенской области возглавлять аппарат правительства теперь будет вице-губернатор

11:43 | 07.02.2020 | Политика

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области введена в перечень государственных должностей региона. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата – начальник правового управления правительства Пензенской области Сергей Сластных в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 7 февраля.

В Пензенской области возглавлять аппарат правительства теперь будет вице-губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В связи с этим он представил на рассмотрение депутатов два законопроекта — о внесении соответствующих изменений в устав Пензенской области и отдельные региональные законы.

Сергей Сластных уточнил, что это не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.

В итоге присутствующие на сессии депутаты единогласно поддержали предложенные изменения.

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Согласно новой редакции устава, правительство Пензенской области состоит из членов правительства: вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства, председателя правительства, его первого заместителя (первых заместителей), заместителей председателя и министров.

В настоящее время должность председателя правительства Пензенской области занимает Николай Симонов.

У него есть два первых заместителя: Виктор Кувайцев и Лариса Рябихина, которая также занимает должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области, а с 21 января 2019 года еще и исполняет обязанности вице-губернатора. Данный пост стал вакантным после увольнения Валерия Савина в ноябре 2017 года.

Заместителями председателя правительства Пензенской области являются: Василий Трохин, Олег Ягов, Дмитрий Семенов, Юрий Денисов, Валерий Беспалов и Андрей Бурлаков, который также занимает должность министра сельского хозяйства.

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