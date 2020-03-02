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Денис Бубнов официально представлен в должности зампреда пензенского правительства

09:36 | 02.03.2020 | Политика

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Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Денис Бубнов официально представлен в должности заместителя председателя правительства Пензенской области в понедельник, 2 марта.

Денис Бубнов официально представлен в должности зампреда пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отметил губернатор Иван Белозерцев, Денис Бубнов назначен на этот пост 26 февраля.

«Имеет богатый опыт управленческой деятельности», — сказал губернатор в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 2 марта.

Иван Белозерцев пояснил, что новый заместитель председателя регионального правительства будет курировать вопросы привлечения инвестиций.

В связи с этим он призвал участников совещания активнее взаимодействовать с Денисом Бубновым по вопросам развития бизнеса.

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