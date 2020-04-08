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Самокутяев зарегистрирован в качестве участника праймериз «Единой России»

18:59 | 08.04.2020 | Политика

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Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидата в депутаты Госдумы по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 от «Единой России» зарегистрировал в качестве участника праймериз уроженца Пензы, заместителя командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александра Самокутяева.

Самокутяев зарегистрирован в качестве участника праймериз «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, заседание оргкомитета состоялось в дистанционном формате в среду, 8 апреля.

Александр Самокутяев стал вторым зарегистрированным участником праймериз «Единой России». До этого изъявил желание побороться за мандат депутата Госдумы генеральный директор ООО «Хорошее дело» Сергей Новиков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дополнительные выборы в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному избирательному округу в Пензенской области состоятся в единый день голосования, 13 сентября.

Мандат депутата по данному округу стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Леонида Левина, входившего во фракцию «Справедливая Россия».

22 января он был назначен на пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

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