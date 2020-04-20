Внеочередная сессия гордумы Пензы состоится 24 апреля
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Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Внеочередная сессия пензенской гордумы будет проведена в предстоящую пятницу, 24 апреля, для решения неотложных вопросов, связанных с жизнедеятельностью города.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В рамках подготовки к ней во вторник, 21 апреля, состоятся заседания постоянных комиссий по местному самоуправлению, по градостроительной деятельности, а также по бюджету и экономике.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенской гордумы, все предстоящие заседания пройдут при участии ограниченного круга лиц.
При этом очередная сессия перенесена на неопределенный срок.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).
С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан.