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Определена дата проведения очередной сессии пензенского Заксобрания

10:19 | 21.04.2020 | Политика

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Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. 30-я очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области состоится в среду, 29 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Определена дата проведения очередной сессии пензенского Заксобрания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области в 2019 году выступит губернатор Иван Белозерцев. К рассмотрению запланированы доклады уполномоченных по правам человека и правам ребенка в Пензенской области, а также пакет законопроектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — сказали в пресс-службе.

В Заксобрании подчеркнули, что мероприятие пройдет в ограниченном составе — только с участием депутатов и докладчиков, при этом будет организована прямая трансляция, увидеть которую все желающие смогут на сайте регионального парламента.

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