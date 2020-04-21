Определена дата проведения очередной сессии пензенского Заксобрания Политика

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. 30-я очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области состоится в среду, 29 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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«С отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области в 2019 году выступит губернатор Иван Белозерцев. К рассмотрению запланированы доклады уполномоченных по правам человека и правам ребенка в Пензенской области, а также пакет законопроектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — сказали в пресс-службе.

В Заксобрании подчеркнули, что мероприятие пройдет в ограниченном составе — только с участием депутатов и докладчиков, при этом будет организована прямая трансляция, увидеть которую все желающие смогут на сайте регионального парламента.