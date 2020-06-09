КПРФ выдвинет кандидата в губернаторы Пензенской области 20 июня Политика

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Решение о выдвижении кандидата в губернаторы Пензенской области от Компартии России будет принято на конференции обкома КПРФ, которая запланирована на субботу, 20 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

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«Мы обязательно выдвинем кандидатуру. Произойдет это 20 июня на конференции», — сказал собеседник агентства.

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Кто именно будет претендовать на пост губернатора Пензенской области от КПРФ, Георгий Камнев не ответил, сославшись на то, что пока идут «согласительные процедуры» на уровне Центрального комитета партии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ожидается, что 10 июня Законодательное собрание Пензенской области на очередной сессии примет постановление о назначении выборов губернатора на 13 сентября 2020 года.

Глава региона Иван Белозерцев, срок полномочий которого истекает чуть более чем через три месяца, до настоящего времени не объявил о том, планирует ли вновь баллотироваться. При этом в конце 2019 года он заявил, что это зависит не от него, а «от оценки жителей Пензенской области и от президента Российской Федерации».