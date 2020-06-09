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Результаты развития Пензенской области позволяют рассматривать Белозерцева как политического лидера региона — Мельниченко

17:07 | 09.06.2020 | Политика

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, член президиума Генсовета «Единой России» Олег Мельниченко считает, что результаты развития Пензенской области позволяют рассматривать губернатора Ивана Белозерцева в качестве политического лидера региона.

Результаты развития Пензенской области позволяют рассматривать Белозерцева как политического лидера региона — Мельниченко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Когда возникают некие такие переходные этапы в политической карьере тех или иных людей или в жизни тех или иных политических институтов, всегда возникает огромное количество слухов, спекуляций, совершенно разнообразных фейков, которые запускаются со всех сторон, и так далее. Я хочу сказать, что применительно к ситуации в Пензенской области [...] не надо искать черную кошку в комнате, там, где ее нет», — сказал Олег Мельниченко в ходе брифинга, состоявшегося в Законодательном собрании региона во вторник, 9 июня.

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«То, как работал Иван Александрович [Белозерцев] на протяжении 5 лет, а совершенно недавно, в общем-то, было 5 лет, как Иван Александрович сначала стал врио губернатора, а потом в сентябре 2015 года был избран губернатором, то, как он работал в части развития Пензенской области, отстаивании ее интересов, те результаты, которые мы на сегодняшний день имеем, позволяют нам очень уважительно относиться к этому человеку и серьезнейшим образом его рассматривать как политического лидера региона», — заявил сенатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ожидается, что 10 июня Законодательное собрание Пензенской области на очередной сессии примет постановление о назначении выборов губернатора на 13 сентября 2020 года.

Глава региона Иван Белозерцев, срок полномочий которого истекает чуть более чем через три месяца, до настоящего времени не объявил о том, планирует ли вновь баллотироваться. При этом в конце 2019 года он заявил, что это зависит не от него, а «от оценки жителей Пензенской области и от президента Российской Федерации».

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