Лидер пензенских единороссов впервые прокомментировал непроведение праймериз в регионе Политика

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Секретарь пензенского реготделения «Единой России», председатель Заксобрания области Валерий Лидин впервые публично прокомментировал непроведение в регионе запланированного предварительного голосования с целью отбора кандидата в депутаты Госдумы по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 от партии, для участия в котором были зарегистрированы два человека — гендиректор ООО «Хорошее дело» Сергей Новиков и замкомандира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александр Самокутяев.

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«В праймериз, которые были объявлены по довыборам в Государственную думу, [...] наше региональное отделение участия не принимало в связи с тем, что два кандидата, которые были зарегистрированы, отказались от участия в проведении праймериз по своему личному заявлению», — сказал он в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 10 июня.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте реготделения «Единой России», 20 марта оргкомитет зарегистрировал первого участника праймериз — бизнесмена Сергея Новикова, 8 апреля — космонавта Александра Самокутяева.

В сообщении, датированном 20 мая, указано, что «в Пензенской области с 25 по 31 мая в электронном формате состоится процедура предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатур для последующего выдвижения на дополнительных выборах депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147».

Впоследствии информация о том, что кандидаты отказались от участия и праймериз не состоятся, до избирателей доведена не была.