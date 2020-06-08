КПРФ планирует выдвинуть Камнева кандидатом на довыборах в Госдуму Политика

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Коммунистическая партия Российской Федерации планирует выдвинуть члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря пензенского обкома партии, депутата Законодательного собрания региона Георгия Камнева кандидатом на дополнительных выборах депутатов Госдумы России седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу, которые пройдут 13 сентября 2020 года в связи с досрочным прекращением полномочий Леонида Левина, назначенного заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» Георгий Камнев, его кандидатура прошла предварительное согласование и теперь ее должен утвердить президиум ЦК КПРФ, который, согласно уставу партии, выдвигает кандидатов в депутаты Госдумы на дополнительных выборах.

Лидер пензенских коммунистов предположил, что заседание президиума состоится на следующей неделе.

Читайте также

Камнев является одним из наиболее способных молодых лидеров КПРФ — Зюганов

По словам Георгия Камнева, который в январе сомневался, что будет претендовать на вакантный мандат по округу Леонида Левина, он рассматривает свое участие в этой кампании как выполнение партийного поручения.

«Здесь решение принимают центральные органы нашей партии. Иногда спрашивают желание, иногда нет. Поскольку я член президиума Центрального комитета, то вот такое поручение партийное. [...] Нужно исполнять то, что говорит партия. Поэтому поработаем», — пояснил собеседник агентства.

Георгий Камнев заявил, что на данный момент не располагает информацией о своих потенциальных соперниках на предстоящих выборах.

«Я пока даже представления не имею. Не знаю», — сказал депутат Законодательного собрания Пензенской области в ответ на вопрос о том, кто составит ему конкуренцию.