Львова-Белова высказалась в поддержку Белозерцева Политика

Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Член президиума Генерального совета «Единой России», общественный деятель Мария Львова-Белова высказалась в поддержку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который намерен вновь баллотироваться на пост руководителя региона.

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«Я хочу сказать, что с Иваном Александровичем [Белозерцевым] мы работаем уже очень давно, и это не просто мой губернатор. Это человек, с которым реализуется основная часть моих проектов, человек, которому я могу позвонить в любое время дня и ночи, и мы решим любые задачи, связанные с поддержкой некоммерческого сектора, с социальной сферой и любыми направлениями, по которым будет стоять задача», — отметила Мария Львова-Белова в ходе состоявшегося 16 июня в режиме видеоконференции заседания президиума Генсовета «Единой России», на котором рассматривался вопрос о предстоящем выдвижении кандидатов от партии на должности глав пяти регионов.

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Она охарактеризовала Ивана Белозерцева как человека очень открытого и душевного.

Пензенская общественница также задалась вопросом, могут ли представители некоммерческого сектора других регионов работать «в такой близости» с губернаторами, как это происходит в Пензенской области.

«Поэтому, безусловно, коллеги, я прошу вас поддержать Ивана Александровича и дать возможность не только ему работать, но и еще большому количеству [...] гражданского общества в Пензенской области», — подытожила Мария Львова-Белова.

После этого секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил ее за выступление.

«Я думаю, что Ивану Александровичу и нам всем было приятно слышать такие слова в отношении губернатора. Они дорогого стоят», — отметил он.