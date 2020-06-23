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Конференция «Возрождения агарной России» в Пензе в назначенное время не состоялась

20:53 | 23.06.2020 | Политика

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Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Конференция реготделения политической партии «Возрождение аграрной России» по выдвижению кандидата на должность губернатора Пензенской области, которую планировалось провести в здании гостиницы «Пенза» 23 июня, в назначенное время не состоялась.

Конференция «Возрождения агарной России» в Пензе в назначенное время не состоялась. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» глава облизбиркома Александр Синюков, член избирательной комиссии региона прибыл по адресу, указанному в уведомлении, но заявленное мероприятие в обозначенный час там не проводилось.

Собеседник агентства отметил, что обстоятельства выясняются.

По его словам, если конференция все же состоялась в течение дня в другое время, избирком не сможет подтвердить правомочность принятых на ней решений, а если по какой-то причине она была отменена, то у партии есть возможность назначить ее на новую дату.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября 2020 года.

К настоящему времени в Пензенской области две партии выдвинули своих кандидатов на эту должность: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину.

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