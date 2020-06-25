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Васильев первым подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора

20:13 | 25.06.2020 | Политика

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Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев первым подал в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора.

Васильев первым подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе заседания рабочей группы, состоявшегося в четверг, 25 июня, заместитель председателя избиркома Пензенской области Алексей Климухин по порядку назвал каждый из документов, поданных претендентом.

Затем Александру Васильеву было передано по одному экземпляру форм подтверждения о принятии документов, связанных с выдвижением на пост губернатора Пензенской области.

После этого Алексей Климухин проинформировал присутствующих о том, что Александр Васильев решил не назначать уполномоченного представителя по финансовым вопросам, а возложить эти полномочия на себя, в связи с чем он лично будет открывать специальный избирательный счет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года.

20 июня на конференции реготделения Либерально-демократической партии России заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев был выдвинут кандидатом на должность губернатора.

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