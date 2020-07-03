EN
16:48:10 Пятница, 3 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 193 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 889 человек выписаны, 44 пациента умерли

Конференция «Единой России» в Пензе пройдет на стадионе

11:39 | 03.07.2020 | Политика

Печать

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. XXX конференция пензенского регионального отделения «Единой России» пройдет на стадионе «Первомайский» в предстоящую субботу, 4 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в штабе пензенских единороссов.

Конференция «Единой России» в Пензе пройдет на стадионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин подведет итоги работы за шесть месяцев 2020 года.

Кроме того, в ходе конференции будет выдвинут кандидат на должность губернатора Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 июня президиум Генерального совета «Единой России» принял решение рекомендовать пензенскому реготделению партии выдвинуть действующего губернатора Ивана Белозерцева в качестве кандидата на пост главы региона.

К настоящему времени в Пензенской области две партии выдвинули своих кандидатов на должность губернатора: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину.

Новости партнеров
Читайте также
Задержаны подозреваемые в краже нефти из магистрального нефтепровода в Пензенской области Неадекватного мужчину, бегавшего голым у кладбища в Пензе, доставили в медучреждение
Жителя Пензы будут судить за избиение незнакомца В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей
В Пензенской области основной период сдачи ЕГЭ стартовал без сбоев и нарушений В Пензенской области заготовлено более 257 тыс. тонн сена
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама