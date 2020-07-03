Конференция «Единой России» в Пензе пройдет на стадионе Политика

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. XXX конференция пензенского регионального отделения «Единой России» пройдет на стадионе «Первомайский» в предстоящую субботу, 4 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в штабе пензенских единороссов.

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Ожидается, что секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин подведет итоги работы за шесть месяцев 2020 года.

Кроме того, в ходе конференции будет выдвинут кандидат на должность губернатора Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 июня президиум Генерального совета «Единой России» принял решение рекомендовать пензенскому реготделению партии выдвинуть действующего губернатора Ивана Белозерцева в качестве кандидата на пост главы региона.

К настоящему времени в Пензенской области две партии выдвинули своих кандидатов на должность губернатора: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину.