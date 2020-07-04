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Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от «Единой России» выдвинут Иван Белозерцев

13:58 | 04.07.2020 | Политика

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Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в качестве кандидата для участия в выборах руководителя региона, которые пройдут 13 сентября. Соответствующее решение приняли делегаты XXX конференции реготделения партии, состоявшейся на стадионе «Первомайский» в Пензе в субботу, 4 июля.

Кандидатом на пост губернатора Пензенской области от «Единой России» выдвинут Иван Белозерцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин сообщил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса отменена процедура предварительного внутрипартийного голосования.

По его словам, в соответствии с решением президиума регполитсовета «Единой России» от 20 июня, на рассмотрение делегатов конференции вынесены две кандидатуры: губернатора Ивана Белозерцева и депутата Законодательного собрания Пензенской области от одномандатного округа №18, директора ООО «Мегастрой» Владимира Кириллова.

В ходе дальнейшего обсуждения в поддержку Ивана Белозерцева высказались сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко и общественница Мария Львова-Белова, входящие в президиум Генерального совета «Единой России», а также ректор ПГУ, депутат регионального парламента, член президиума регполитсовета партии Александр Гуляков.

По итогам тайного голосования выдвижение Ивана Белозерцева в качестве кандидата на пост губернатора поддержали 119 делегатов, Владимира Кириллова — пять. Один бюллетень был признан недействительным.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого своих кандидатов на должность губернатора Пензенской области выдвинули две партии: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину.

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