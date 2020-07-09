Центризбирком заверил списки кандидатов от трех партий на довыборы в Госдуму Политика

Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Центральная избирательная комиссия России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутых тремя политическими партиями по одномандатным избирательным округам, в том числе по 147-му лермонтовскому в Пензенской области, для участия в дополнительных выборах, которые назначены на 13 сентября.

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В соответствии с постановлением ЦИК России №257/1889-7, от политической партии «Гражданская платформа» по 147-му лермонтовскому одномандатному округу выдвинут Кирилл Метальников.

Согласно постановлению №257/1891-7, от Партии пенсионеров по этому округу в довыборах будет участвовать Евгений Ворожцов.

Как следует из постановления №257/1893-7, от ЛДПР на мандат депутата Госдумы по 147-му округу будет претендовать Вадим Сердовинцев.

Центральная избирательная комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей данных партий на довыборах в Госдуму.

Помимо этого, на заседании, состоявшемся 8 июля, было принято постановление о распределении средств федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва. В соответствии с документом, общая сумма расходов составит почти 338,7 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Госдуму России седьмого созыва состоялись 18 сентября 2016 года. По 147-му лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области депутатом был избран Леонид Левин.

22 января 2020 года премьер-министр страны Михаил Мишустин назначил Леонида Левина на пост замглавы аппарата правительства РФ. В связи с этим полномочия депутата, входившего во фракцию «Справедливая Россия», были прекращены досрочно.