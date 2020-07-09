«Справедливая Россия» выдвинула Самокутяева кандидатом в депутаты Госдумы по 147-му округу Политика

Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Президиум Центрального совета «Справедливой России» выдвинул кандидатом в депутаты Госдумы для участия в довыборах по 147-му лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области заместителя командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Героя России Александра Самокутяева.

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Также партия определилась с кандидатами по трем другим округам — №28, №110 и №194. Ими стали предприниматель Ильнар Сираев, врач Анатолий Куракин и бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын соответственно.

Как отметил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, партия полностью готова к выборам всех уровней, которые пройдут в единый день голосования, 13 сентября.

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«У нас достойные кандидаты на довыборах в Государственную думу. Все они пойдут на выборы с единой программой, которая была одобрена нашим руководящим партийным органом. Мы уверены в успешном проведении избирательной кампании. Рассчитываю, что по итогам голосования наша парламентская фракция пополнится новыми членами», — цитирует лидера партии пресс-служба «Справедливой России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 апреля 2020 года оргкомитет по проведению предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» с целью отбора кандидата в депутаты Госдумы по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 зарегистрировал летчика-космонавта РФ Александра Самокутяева в качестве участника праймериз.

Впоследствии заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» отказался от участия в праймериз «Единой России».