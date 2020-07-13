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Министр сельского хозяйства больше не будет исполнять обязанности зампреда правительства

16:33 | 13.07.2020 | Политика

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Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Должность заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области планируется исключить из перечня государственных должностей региона. Проект соответствующего закона внесен на рассмотрение Заксобрания.

Министр сельского хозяйства больше не будет исполнять обязанности зампреда правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке, изменения необходимо внести в два региональных закона: №752-ЗПО «О государственных должностях Пензенской области» и №740-ЗПО «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области».

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Этим же законопроектом предусмотрено увеличение размера ежемесячного денежного поощрения председателя облизбиркома, а также замена существующих пятиугольных колодок орденов «За заслуги перед Пензенской областью» и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области занимает Андрей Бурлаков.

В мае 2020 года он был задержан сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время чиновник находится под стражей.

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