Министр сельского хозяйства больше не будет исполнять обязанности зампреда правительства Политика

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Должность заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области планируется исключить из перечня государственных должностей региона. Проект соответствующего закона внесен на рассмотрение Заксобрания.

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Как отмечается в пояснительной записке, изменения необходимо внести в два региональных закона: №752-ЗПО «О государственных должностях Пензенской области» и №740-ЗПО «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области».

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Этим же законопроектом предусмотрено увеличение размера ежемесячного денежного поощрения председателя облизбиркома, а также замена существующих пятиугольных колодок орденов «За заслуги перед Пензенской областью» и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области занимает Андрей Бурлаков.

В мае 2020 года он был задержан сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время чиновник находится под стражей.