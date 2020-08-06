Чугай представил три кандидатуры на пост сенатора от Пензенской области Политика

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Инженер отделения обеспечения (автомобильным транспортом) отдела обеспечения (повседневной деятельности) базы (обеспечения учебного процесса) филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в Пензе Петр Чугай направил в облизбирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти региона в случае его избрания губернатором Пензенской области на выборах в сентябре.

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Согласно данным, размещенным на сайте избирательной комиссии, это пенсионер Владимир Горбунов, а также пенсионеры Минобороны России Александр Ломакин и Алексей Панфилов.

В соответствии с законом «О выборах губернатора Пензенской области», указанные лица должны были написать заявления о согласии на представление своих кандидатур и взять на себя обязательство в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом сенатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Петр Чугай выдвинут кандидатом на должность губернатора региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

5 августа облизбирком зарегистрировал его в качестве кандидата на пост главы региона.