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Очкина представила три кандидатуры на пост сенатора от Пензенской области

17:03 | 06.08.2020 | Политика

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Заведующая кафедрой «Методология науки, социальные теории и технологии» Пензенского государственного университета (ПГУ) Анна Очкина направила в облизбирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти региона в случае ее избрания губернатором на выборах в сентябре.

Очкина представила три кандидатуры на пост сенатора от Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным, размещенным на сайте избирательной комиссии, это директор института непрерывного образования ПГУ Геннадий Белорыбкин, врач-косметолог ООО «Омега Клиник» Елена Больц и председатель правления потребительского общества «Кирова 55» Михаил Ириков.

В соответствии с законом «О выборах губернатора Пензенской области», указанные лица должны были написать заявления о согласии на представление своих кандидатур и взять на себя обязательство в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом сенатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Анна Очкина выдвинута кандидатом на должность губернатора региональным отделением партии «Справедливая Россия».

5 августа облизбирком зарегистрировал ее в качестве кандидата на пост главы региона.

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