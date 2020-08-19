Доход Ивана Белозерцева за 2019 год составил около 5,3 млн. рублей Политика

Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Декларированный доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за 2019 год составил более 5 млн. 288 тыс. рублей, что примерно на 48 тыс. рублей превышает уровень 2018-го.

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Главе региона по-прежнему принадлежат жилой дом площадью 408 кв. метров, три земельных участка площадью 33, 630 и 953 кв. метра, 1/4 доли квартиры площадью более 76 кв. метров и гараж площадью около 20 кв. метров. При этом транспортных средств у него нет.

Супруга губернатора Раиса Белозерцева получила в 2019 году доход в размере около 212 тыс. рублей, что на 12 тыс. рублей больше, чем в 2018-м.

Она владеет легковым автомобилем «Toyota» и 1/4 доли квартиры площадью более 76 кв. метров.

В пользовании у нее находятся три земельных участка площадью 33, 630 и 953 кв. метра, жилой дом площадью 408 кв. метров и гараж площадью почти 20 кв. метров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении ряда лет в Пензенской области принимаются законопроекты, согласно которым денежное вознаграждение губернатора уменьшено на 10%.

Вместе с тем декларированный годовой доход главы региона Ивана Белозерцева за 2015 год достиг 5 млн. 572 тыс. 492 рублей, за 2016-й — 5 млн. 187 тыс. 593 рублей, за 2017-й — 5 млн. 108 тыс. 195 рублей, за 2018-й — 5 млн. 240 тыс. 574 рублей.



Таким образом, его ежемесячный доход с учетом уменьшения денежного вознаграждения в среднем в эти годы составлял 425–464 тыс. рублей.