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Денежное вознаграждение пензенскому губернатору и спикеру парламента уменьшили на 10%

12:12 | 07.02.2020 | Политика

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Месячное денежное вознаграждение губернатору Пензенской области и председателю Законодательного собрания будет выплачиваться в период с 1 января по 31 декабря 2020 года с уменьшением на 10%.

Денежное вознаграждение пензенскому губернатору и спикеру парламента уменьшили на 10%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Депутаты регионального парламента в ходе 27-й очередной сессии в пятницу, 7 февраля, единогласно проголосовали за постановление, которым соответствующий закон принят в первом и во втором чтениях в окончательной редакции.

Аналогичные законопроекты принимались и ранее. Согласно им денежное вознаграждение главы региона и спикера было уменьшено на 10% в период с 2015 по 2019 годы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декларированный годовой доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за 2015 год достигал 5 млн. 572 тыс. 492 рублей, за 2016-й — 5 млн. 187 тыс. 593 рублей, за 2017-й — 5 млн. 108 тыс. 195 рублей, за 2018-й — 5 млн. 240 тыс. 574 рублей.

Таким образом, ежемесячный доход главы региона с учетом уменьшения денежного вознаграждения в среднем в эти годы составлял 425–464 тыс. рублей.

Декларированный годовой доход председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина за 2015 год достигал 3 млн. 779 тыс. 518 рублей, за 2016-й — 4 млн. 906 тыс. 501 рубля, за 2017-й — 4 млн. 945 тыс. 380 рублей, за 2018-й — 4 млн. 318 тыс. 404 рублей.

Следовательно, ежемесячный доход спикера регионального парламента с учетом уменьшения денежного вознаграждения в среднем в эти годы составлял 314–412 тыс. рублей.

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