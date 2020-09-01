Роман Калентьев возглавил Минсельхоз Пензенской области Политика

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Роман Калентьев занял должность министра сельского хозяйства Пензенской области, которая стала вакантной после увольнения Андрея Бурлакова в связи с утратой доверия.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

«Роман Калентьев назначен на должность министра сельского хозяйства Пензенской области с 1 сентября 2020 года», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального правительства.

Калентьев Роман Анатольевич родился в Пензе 15 июля 1976 года.

В 1998 году окончил Пензенскую государственную архитектурно-строительную академию.

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В 1998–1999 годах работал экспедитором, торговым представителем ООО «Дикомп-Марс ПФ», филиала ООО «ТК Дикомп-Марс ДТ».

В 1999–2000 годах занимал пост генерального директора ООО «Улисс».

С 2000 по 2011 годы трудился в ОАО «Мясоптицекомбинат «Пензенский».

В 2011–2016 годах — генеральный директор ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», генеральный директор ООО «ТД «Молком».

В 2015–2019 годах работал в Воронежской, Ростовской областях, Крыму и Башкирии, занимал руководящие должности в различных организациях.

С мая 2019 года по июнь 2020 года — директор филиала ООО «Николаевская ТНК» – «Каменского райпищекомбината».

С октября 2019 года по апрель 2020 года — генеральный директор ООО «Каменский пищекомбинат».