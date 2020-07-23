Андрей Бурлаков уволен в связи с утратой доверия — Дина Черемушкина Политика

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина вечером в четверг, 23 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

До этого стало известно о том, что Андрей Бурлаков, находящийся под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, был уволен в минувший понедельник, 20 июля.

Ранее прокуратура Пензенской области выявила у Андрея Бурлакова незадекларированный жилой дом, который чиновник построил несколько лет назад и не зарегистрировал в органах Росреестра, а также ряд совершенных супругой министра сделок, свидетельствующих о возможном превышении расходов семьи над законными источниками доходов.

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Кроме того, установлено, что заместитель министра сельского хозяйства Андрей Персанов, находившийся в непосредственном подчинении Андрея Бурлакова, является его родственником, а супруга главы регионального Минсельхоза трудоустроена в одну из подконтрольных ведомству организаций.

По результатам проверки прокурор Пензенской области Наталья Канцерова внесла губернатору Ивану Белозерцеву представление, в котором поставила вопрос об инициировании процедуры осуществления контроля за расходами министра и членов его семьи, а также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в том числе об увольнении Андрея Бурлакова в связи с утратой доверия.