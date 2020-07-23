Андрей Бурлаков освобожден от занимаемой должности Политика

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков освобожден от занимаемой должности.

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«Он уволен в понедельник [20 июля]», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

По ее словам, это никак не связано с исключением должности заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства из перечня государственных должностей региона.

«Освобождение Бурлакова от должности — одна история, сокращение должности зампреда — другая. Связки нет», — сказала собеседница агентства.

При этом назвать основание увольнения чиновника Дина Черемушкина затруднилась.

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Выяснить, связано ли освобождение Андрея Бурлакова от занимаемой должности с представлением прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой, внесенным губернатору Ивану Белозерцеву, в котором был поставлен вопрос об инициировании процедуры осуществления контроля за расходами министра и членов его семьи, а также об его увольнении в связи с утратой доверия, в течение рабочего дня не удалось.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 мая 2020 года сотрудники ФСБ провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении трех лиц: заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова, первого замглавы регионального Минсельхоза Андрея Персанова и бизнесмена Дмитрия Лаврентьева. Все трое были задержаны.

16 мая Ленинский районный суд Пензы избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля.

Впоследствии суд продлил срок содержания под стражей Андрея Бурлакова и Андрея Персанова до 13 октября и изменил меру пресечения бизнесмену Дмитрию Лаврентьеву на домашний арест.

14 июля депутаты Заксобрания Пензенской области приняли закон, согласно которому из перечня государственных должностей региона исключена должность заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства. Официальное опубликование закона состоялось 20 июля, он вступил в силу.

Исполнение обязанностей министра сельского хозяйства региона возложено на Эдуарда Каташова.