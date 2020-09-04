Фракция КПРФ в гордуме выступила за отставку главы Пензы Владимира Мутовкина Политика

Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы от КПРФ выступили за досрочную отставку главы города Владимира Мутовкина, возглавляющего фракцию «Единая Россия».

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Перед началом 14-й внеочередной сессии глава фракции КПРФ Александр Смирнов и его однопартиец Александр Рогожкин развернули в зале заседаний баннер с надписью «Мутовкина – в отставку!»

Дождавшись, когда глава города зайдет в помещение и займет свое место, они убрали растяжку.

Во время сессии, на которой рассматривался единственный вопрос — о внесении изменений в бюджет Пензы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, в том числе о выделении денег на обеспечение работы троллейбусов в октябре, Александр Смирнов сделал заявление от имени фракции КПРФ.

«Мы считаем, что Вы не достойны занимать должность главы города. Ваши действия способствуют возникновению конфликтов в стенах представительного органа, обесценивают высокую должность главы города, наносят непоправимый вред репутации Пензенской городской думы. Вы не способны на конструктивный диалог», — заявил он, обращаясь к Владимиру Мутовкину.

Депутат-коммунист упрекнул главу Пензы в том, что тот иногда озвучивает недостоверную информацию.

«Учитывая, что Вы не только нагло лжете, но и постоянно нарушаете устав города и регламент Пензенской городской думы, мы, 12 депутатов обращаемся к Пензенской городской думе с инициативой об удалении Вас в отставку», — сказал глава фракции КПРФ.

Владимир Мутовкин отреагировал на сказанное сдержанно.

«Пламенная речь», — отметил он, напомнив, что процедура досрочной отставки предусматривает соблюдение целого ряда формальностей.

Владимир Мутовкин добавил, что позиция коммунистов ему понятна еще с тех пор, как они не поддержали его кандидатуру во время избрания на пост главы города.

«С тех пор она не изменилась, [...] поэтому ничего нового Вы в данном случае не сказали», — подчеркнул он, пообещав, что слова Александра Смирнова будут отражены в протоколе сессии.