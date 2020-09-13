Явка на довыборах в Госдуму в Пензенской области за два дня голосования составила 34,38% Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Явка избирателей на довыборах в Госдуму России по лермонтовскому одномандатному округу №147 в Пензенской области по итогам двух дней досрочного голосования составила 34,38%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

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«По Государственной думе, 147-му лермонтовскому одномандатному округу, за два дня — 11 и 12 [сентября] — досрочно проголосовали 184 тыс. 72 человека, что составляет 34,38%», — сказал он.

По информации облизбиркома, 11 сентября на довыборах в Госдуму в Пензенской области проголосовали 104 тыс. 957 избирателей. 60 тыс. 379 человек сделали свой выбор в помещениях для голосования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу, в отличие от выборов губернатора, проходят не по всей области, а только на западе региона.

В качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы шесть человек: Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров), Кирилл Метальников («Гражданская платформа»), Александр Самокутяев («Справедливая Россия»), Вадим Сердовинцев (ЛДПР), Александр Трутнев (КПРФ) и Фатима Хугаева («Коммунисты России»).