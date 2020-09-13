Явка на выборах губернатора Пензенской области за два дня досрочного голосования составила 41,18% Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Явка избирателей на выборах губернатора Пензенской области по итогам двух дней досрочного голосования, 11 и 12 сентября, составила 41,18%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

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«Досрочно проголосовали по выборам губернатора Пензенской области 433 тыс. 600 человек, что составляет 41,18%», — сказал он.

По данным облизбиркома, 11 сентября в выборах главы региона приняли участие 240 тыс. 508 избирателей. 133 тыс. 805 человек сделали свой выбор в помещениях для голосования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на пост губернатора претендуют пять человек: Иван Белозерцев («Единая Россия»), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров) и Олег Шаляпин (КПРФ).