На жителя Пензы составили два протокола за агитацию в день тишины Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Полицейские составили два протокола об административных правонарушениях в отношении жителя Пензы, распространявшего агитационные материалы в день тишины. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

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«Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола», — сказал глава облизбиркома.

«[Они] направлены в суд для принятия решения», — цитирует Александра Синюкова пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в день тишины, который в этом году настал в ноль часов по московскому времени в субботу, 12 сентября, запрещена любая агитация, в том числе раздача листовок и политическая реклама в СМИ.

Также нельзя обнародовать результаты соцопросов, прогнозов и рейтингов.

Главная цель дня тишины — дать избирателю возможность сделать осознанный выбор в спокойной обстановке и без какого-либо давления.