EN
10:50:16 Воскресенье, 13 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

На жителя Пензы составили два протокола за агитацию в день тишины

10:21 | 13.09.2020 | Политика

Печать

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Полицейские составили два протокола об административных правонарушениях в отношении жителя Пензы, распространявшего агитационные материалы в день тишины. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

На жителя Пензы составили два протокола за агитацию в день тишины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола», — сказал глава облизбиркома.

«[Они] направлены в суд для принятия решения», — цитирует Александра Синюкова пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в день тишины, который в этом году настал в ноль часов по московскому времени в субботу, 12 сентября, запрещена любая агитация, в том числе раздача листовок и политическая реклама в СМИ.

Также нельзя обнародовать результаты соцопросов, прогнозов и рейтингов.

Главная цель дня тишины — дать избирателю возможность сделать осознанный выбор в спокойной обстановке и без какого-либо давления.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества в сфере оказания репетиторских услуг Андрей Лузгин проголосовал на выборах губернатора Пензенской области
В Каменке при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина Жительница Кузнецка лишилась денег, пытаясь отменить несуществующий платеж
В Пензе открыта выставка картин Натальи Сюзевой Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют пензенцев по вопросам питания в школах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама