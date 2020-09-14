Самокутяев получает более 60% голосов после обработки почти 99% протоколов Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат от партии «Справедливая Россия», заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александр Самокутяев лидирует на довыборах в Госдуму России седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 после обработки 539 протоколов УИК из 545, что составляет 98,90%.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в избиркоме региона, Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набирает 60,45% голосов избирателей; Александр Трутнев (КПРФ) — 12,91%; Вадим Сердовинцев (ЛДПР) — 7,41%; Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) — 7,32%; Фатима Хугаева («Коммунисты России») — 4,15%; Кирилл Метальников («Гражданская платформа») — 4,09%.

По предварительным данным, явка избирателей на участки составила 50,14%.