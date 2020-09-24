Иван Белозерцев встретился со своими соперниками по выборам Политика

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, член президиума регполитсовета «Единой России» Иван Белозерцев встретился со своими соперниками по выборам главы региона — Олегом Шаляпиным (КПРФ), Александром Васильевым (ЛДПР), Анной Очкиной («Справедливая Россия») и Петром Чугаем (Партия пенсионеров).

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, Иван Белозерцев выразил готовность взять в работу наказы избирателей, полученные кандидатами в ходе предвыборной кампании.

Помимо этого, он рассказал о результатах, достигнутых за последние 5 лет. Губернатор напомнил, в частности, о запуске производства поролона и матрасов в Кузнецке, создании комплекса по выращиванию грибов в Сердобском районе, строительстве крупной площадки для хранения сахарной свеклы и вводе в эксплуатацию элеватора в Земетчинском, а также о реализации проектов, связанных с выращиванием и переработкой индейки.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы доступности медицинской помощи, благоустройства сельских территорий, ремонта дорог, повышения качества водоснабжения и другие актуальные темы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области состоялись 13 сентября, досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.

В выборах главы региона приняли участие 597 тыс. 103 избирателя, явка составила 56,66%.

Кандидата от «Единой России», действующего губернатора Ивана Белозерцева поддержали 469 тыс. 686 человек, или 78,72%.

За Олега Шаляпина (КПРФ) проголосовали 50 тыс. 466 избирателей, или 8,46%; за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 тыс. 240 человек, или 5,57%; за Анну Очкину («Справедливая Россия») — 26 тыс. 501, или 4,44%; за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 8 тыс. 857, или 1,48%.

Инаугурация губернатора состоялась в драмтеатре имени А.В. Луначарского 21 сентября.