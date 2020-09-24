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Иван Белозерцев встретился со своими соперниками по выборам

15:35 | 24.09.2020 | Политика

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Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, член президиума регполитсовета «Единой России» Иван Белозерцев встретился со своими соперниками по выборам главы региона — Олегом Шаляпиным (КПРФ), Александром Васильевым (ЛДПР), Анной Очкиной («Справедливая Россия») и Петром Чугаем (Партия пенсионеров).

Иван Белозерцев встретился со своими соперниками по выборам

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, Иван Белозерцев выразил готовность взять в работу наказы избирателей, полученные кандидатами в ходе предвыборной кампании.

Помимо этого, он рассказал о результатах, достигнутых за последние 5 лет. Губернатор напомнил, в частности, о запуске производства поролона и матрасов в Кузнецке, создании комплекса по выращиванию грибов в Сердобском районе, строительстве крупной площадки для хранения сахарной свеклы и вводе в эксплуатацию элеватора в Земетчинском, а также о реализации проектов, связанных с выращиванием и переработкой индейки.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы доступности медицинской помощи, благоустройства сельских территорий, ремонта дорог, повышения качества водоснабжения и другие актуальные темы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области состоялись 13 сентября, досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.

В выборах главы региона приняли участие 597 тыс. 103 избирателя, явка составила 56,66%.

Кандидата от «Единой России», действующего губернатора Ивана Белозерцева поддержали 469 тыс. 686 человек, или 78,72%.

За Олега Шаляпина (КПРФ) проголосовали 50 тыс. 466 избирателей, или 8,46%; за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 тыс. 240 человек, или 5,57%; за Анну Очкину («Справедливая Россия») — 26 тыс. 501, или 4,44%; за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 8 тыс. 857, или 1,48%.

Инаугурация губернатора состоялась в драмтеатре имени А.В. Луначарского 21 сентября.

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