Белозерцев поздравил Путина с днем рождения через Instagram Политика

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в настоящее время находится в отпуске, через Instagram поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Фото: Pnzreg.ru

На своей странице в соцсети он опубликовал совместный снимок с главой государства, сделанный во время вручения ордена Почета.

«В жизни много важных событий, но некоторые запоминаются особенно. Для меня одним из таких событий стала церемония на этой фотографии. Впрочем, как и любая встреча с президентом РФ. Сегодня Владимир Владимирович Путин отмечает день рождения. И я считаю обязанным сказать ему не только слова поздравления, но и огромное спасибо за ту поддержку, которую он оказывает нашему региону и его жителям», — написал пензенский губернатор.

Он добавил, что без главы государства и его личного участия не появились бы многие современные объекты социальной сферы в Пензенской области.

«Кстати, планов и того больше, часть из них я озвучивал Владимиру Владимировичу несколько месяцев назад и также был поддержан. Будут новые школы, детские сады, учреждения здравоохранения и культуры, дороги, предприятия», — подчеркнул Иван Белозерцев.