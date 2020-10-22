Сессия пензенского Заксобрания перенесена на 3 ноября Политика

Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. 35-я очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области, которую планировалось провести в предстоящую пятницу, 23 октября, перенесена на 3 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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«Перенос даты проведения заседания связан с доработкой законопроекта «О внесении изменений в закон «О бюджете Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», — сказали в пресс-службе.

На данный момент в проект повестки сессии, опубликованный на сайте регионального парламента, включено 24 вопроса, в том числе о даче согласия на назначение председателя правительства Пензенской области. Ранее губернатор Иван Белозерцев предложил на этот пост кандидатуру Николая Симонова.