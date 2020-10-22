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Вильдан Узбеков назначен и.о. главы администрации Колышлейского района

13:41 | 22.10.2020 | Политика

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Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Бывший руководитель аппарата администрации города Заречного Вильдан Узбеков назначен исполняющим обязанности главы администрации Колышлейского района Пензенской области.

Вильдан Узбеков назначен и.о. главы администрации Колышлейского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение принято на 49-й сессии районного собрания представителей, состоявшейся в минувшую среду, 21 октября.

Должность главы администрации Колышлейского района стала вакантной после того, как данный пост освободил Александр Спирягин, занимавший его на протяжении 10 лет. Исполняющим обязанности был назначен один из его заместителей — Геннадий Еськин.

После этого был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Колышлейского района, назначаемого по контракту. 18 сентября на 46-й сессии собрания представителей конкурс был признан несостоявшимся, так как на участие в нем поступило только одно заявление.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации, новый конкурс на замещение вакантной должности назначен на 10 ноября.

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