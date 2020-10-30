Лузгин заявил, что работа на посту мэра Пензы изменила его взгляд на родной город Политика

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин, избранный на эту должность депутатами гордумы 25 октября 2019 года, заявил, что работа на посту мэра изменила его взгляд на родной город.

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«Год в должности главы администрации города Пензы. О том, что удалось сделать за этот период, детально поговорим по итогам календарного года. Сейчас могу сказать, что эта работа изменила мой взгляд на родной город — чувствуешь свою ответственность за то, как выглядят улицы Пензы, насколько комфортно и уютно здесь жить, учиться и работать», — написал Андрей Лузгин на своей странице в Instagram.

Он поделился мнением о том, что, «наверное, самое сложное в деятельности главы администрации города — найти баланс между всеми направлениями, потому что каждое приоритетное и значимое».

«Можно рассказать о начатых проектах или назвать суммы средств, которые мы ежегодно направляем на благоустройство, строительство и ремонт дорог, проектирование и возведение соцобъектов, зарплату бюджетникам, соцподдержку населения, но важно, чтобы эту работу ощущали жители. Еще ценнее, когда горожане проявляют инициативу, предлагают совместные проекты и участвуют в развитии Пензы. Спасибо вам за поддержку и понимание. Вместе с командой будем работать дальше», — подчеркнул Андрей Лузгин.