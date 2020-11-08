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Белозерцев заявил, что только сейчас понял, насколько сложно работать дистанционно

09:51 | 09.11.2020 | Политика

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Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который ушел на самоизоляцию после заражения коронавирусом, заявил, что только сейчас понял, насколько сложно работать дистанционно.

Белозерцев заявил, что только сейчас понял, насколько сложно работать дистанционно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые подписчики! Благодарю вас за вашу искреннюю человеческую поддержку. Она для меня была всегда важна, особенно сейчас. Работаю дистанционно в домашних условиях. Только сейчас понял, насколько это сложно и трудно работать дистанционно», — сказал он, обращаясь к интернет-пользователям через Instagram.

«Вместе с супругой, которая тоже, к сожалению, заболела ковидом, принимаем антивирусные препараты, которые, кстати, помогают. Еще раз огромное вам спасибо за вашу человеческую поддержку», — добавил Иван Белозерцев.

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