Белозерцев заявил, что только сейчас понял, насколько сложно работать дистанционно Политика

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который ушел на самоизоляцию после заражения коронавирусом, заявил, что только сейчас понял, насколько сложно работать дистанционно.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые подписчики! Благодарю вас за вашу искреннюю человеческую поддержку. Она для меня была всегда важна, особенно сейчас. Работаю дистанционно в домашних условиях. Только сейчас понял, насколько это сложно и трудно работать дистанционно», — сказал он, обращаясь к интернет-пользователям через Instagram.

«Вместе с супругой, которая тоже, к сожалению, заболела ковидом, принимаем антивирусные препараты, которые, кстати, помогают. Еще раз огромное вам спасибо за вашу человеческую поддержку», — добавил Иван Белозерцев.