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Облизбирком рассмотрит вопрос о передаче мандата депутата Заксобрания Алексею Марьину

18:18 | 14.01.2021 | Политика

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Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области на заседании 15 января рассмотрит вопрос о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания региона шестого созыва Алексею Марьину, который участвовал в выборах 2017 года как кандидат от «Единой России» по единому округу в составе региональной группы №10.

Облизбирком рассмотрит вопрос о передаче мандата депутата Заксобрания Алексею Марьину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вторым вопросом в повестке значится регистрация Алексея Марьина в качестве депутата областного парламента.

Также на заседании планируется обсудить формирование территориальных избирательных комиссий Железнодорожного и Ленинского районов Пензы.

Помимо этого, намечено дать избиркомам муниципальных образований разрешение на открытие лицевых счетов для финансирования дополнительных выборов депутатов представительных органов, которые будут назначены на 11 апреля 2021 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Вячеслава Космачева, который был избран по партийному списку от «Единой России».

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