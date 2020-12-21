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Полномочия депутата Заксобрания Вячеслава Космачева прекращены досрочно

12:08 | 21.12.2020 | Политика

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Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Вячеслава Космачева, который был избран по партийному списку от «Единой России», прекращены досрочно на основании его письменного заявления. Соответствующее постановление принято в ходе 37-й очередной сессии регионального парламента в понедельник, 21 декабря.

Полномочия депутата Заксобрания Вячеслава Космачева прекращены досрочно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также он выведен из комитета по социальной политике.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, Вячеслав Космачев на протяжении двух созывов добросовестно исполнял депутатские полномочия.

«Он настоящий профессионал, человек слова и дела», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Валерий Лидин пожелал Вячеславу Космачеву, занявшему пост заместителя председателя правительства Пензенской области с 15 декабря 2020 года, успехов в новой должности.

Он добавил, что система здравоохранения, которую поручено курировать Вячеславу Космачеву, требует профессионального подхода и чуткого отношения.

После этого спикер регионального парламента вручил Вячеславу Космачеву почетную грамоту Законодательного собрания.

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