Алексей Марьин получил мандат депутата Заксобрания Пензенской области Политика

Пенза, 16 января 2021. PenzaNews. Заместитель директора центра детского творчества города Сердобска Алексей Марьин, участвовавший в выборах 2017 года как кандидат от «Единой России» по единому округу в составе региональной группы №10, получил мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Вячеслава Космачева, назначенного на пост заместителя председателя регионального правительства.

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Глава избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков вручил ему удостоверение об избрании на заседании, состоявшемся 15 января.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, Алексей Марьин родился в Сердобске Пензенской области 13 июня 1972 года. Учился в средней школе №10, которую окончил в 1989 году с серебряной медалью. В 1994 году с отличием окончил Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Учитель географии и биологии».

Работал в Сердобске педагогом дополнительного образования центра детского и юношеского творчества, учителем географии школы №3, начальником отдела молодежи администрации города, главным специалистом отдела образования. С 2002 по 2018 годы возглавлял центр детского творчества Сердобска.

Член партии «Единая Россия» с 4 июня 2004 года.

Ведет активную общественную работу.

Женат. Воспитывает дочь и сына.