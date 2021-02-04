Иван Белозерцев оценил работу центра управления регионом Политика

Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил работу центра управления регионом (ЦУР) в ходе посещения технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе в минувшую среду, 3 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Среди тех, кто сопровождал главу региона, были председатель облправительства Николай Симонов, его заместитель Валерий Беспалов, начальник областного департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер и бывший руководитель штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов.

Как отметил Иван Белозерцев, центр управления регионом выполняет важнейшую задачу по обеспечению обратной связи с населением.

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«Например, увидели в социальных сетях, что в населенном пункте нет воды, в центре отследили, направили сигнал в управление ЖКХ, откуда информация поступила в адрес главы муниципального образования, в итоге проблема должна быть устранена», — сказал он.

В ходе визита губернатора в ЦУР были рассмотрены вопросы сокращения сроков передачи в органы исполнительной власти обращений граждан, попадающих в системы мониторинга из соцсетей.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, по итогам января 2021 года среднее время ответа профильных специалистов на обращения составило примерно 4 часа. Всего за прошедший месяц ЦУР передал в министерства и ведомства более 200 обращений жителей.