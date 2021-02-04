EN
13:20:05 Четверг, 4 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Белозерцев оценил работу центра управления регионом

10:59 | 04.02.2021 | Политика

Печать

Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил работу центра управления регионом (ЦУР) в ходе посещения технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе в минувшую среду, 3 февраля.

Иван Белозерцев оценил работу центра управления регионом

Фото: Pnzreg.ru

Среди тех, кто сопровождал главу региона, были председатель облправительства Николай Симонов, его заместитель Валерий Беспалов, начальник областного департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер и бывший руководитель штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов.

Как отметил Иван Белозерцев, центр управления регионом выполняет важнейшую задачу по обеспечению обратной связи с населением.

Читайте также

Центр управления регионом создан в Пензенской области, его возглавил Антон Карпушкин

«Например, увидели в социальных сетях, что в населенном пункте нет воды, в центре отследили, направили сигнал в управление ЖКХ, откуда информация поступила в адрес главы муниципального образования, в итоге проблема должна быть устранена», — сказал он.

В ходе визита губернатора в ЦУР были рассмотрены вопросы сокращения сроков передачи в органы исполнительной власти обращений граждан, попадающих в системы мониторинга из соцсетей.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, по итогам января 2021 года среднее время ответа профильных специалистов на обращения составило примерно 4 часа. Всего за прошедший месяц ЦУР передал в министерства и ведомства более 200 обращений жителей.

Новости партнеров
Читайте также
По программе развития сельских территорий в регионе реализовано 502 проекта благоустройства Пензенская область заняла девятое место в России по индексу промпроизводства
День зимних видов спорта отметят в Заречном 6 февраля В Пензенской области за сутки зарегистрировано 210 случаев заражения коронавирусом
В Пензе мужчина лишился более 80 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги В Пензенской области 4 февраля пройдет профилактическое мероприятие «Такси»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама