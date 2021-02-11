Лузгин поблагодарил Денисова за совместную работу Политика

Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поблагодарил своего заместителя по городскому хозяйству Олега Денисова, освободившего занимаемую должность, за совместную работу.

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«Благодарим Вас за совместную работу. Вы курировали самый сложный участок — вопросы ЖКХ, ремонта дорог и переселения граждан», — отметил мэр в ходе встречи со своими заместителями, состоявшейся в горадминистрации.

Андрей Лузгин выразил уверенность в том, что полученный опыт пригодится Олегу Денисову на новом месте работы, сообщает пресс-служба мэрии.

Олег Денисов занимал должность заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству с 4 июня 2020 года.

10 февраля 2021 года решением собрания представителей на него возложено исполнение обязанностей главы администрации Белинского района Пензенской области. Данный пост стал вакантным после ухода в отставку Николая Дружинина.

Конкурс на замещение должности главы администрации Белинского района, назначаемого по контракту, состоится 25 марта.