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Путин в курсе ситуации по поводу задержания Белозерцева — Песков

13:04 | 22.03.2021 | Политика

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Москва, 22 марта 2021. PenzaNews. Президент России Владимир Путин в курсе ситуации по поводу задержания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в курсе ситуации по поводу задержания Белозерцева — Песков

Фото: Kremlin.ru

«Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, 22 марта.

Дмитрий Песков также не исключил отставки пензенского губернатора в связи с утратой доверия.

«Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», — добавил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 марта следствие в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве предъявило обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и еще пяти фигурантам. Это бывший сенатор от региона, глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, а также два сотрудника представительства правительства Пензенской области при правительстве России — Геннадий Марков и Федор Федотов.

В настоящее время все они доставлены в Басманный суд Москвы, где им должны избрать меру пресечения.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемых.

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