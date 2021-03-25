Камнев поднял вопрос о законности назначения предложенного Белозерцевым кандидата на пост бизнес-омбудсмена Политика

Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Председатель комитета Законодательного собрания Пензенской области по социальной политике, глава фракции КПРФ в региональном парламенте Георгий Камнев поднял вопрос о законности рассмотрения кандидатуры депутата Михаила Лисина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте федерации с учетом того, что ее ранее внес Иван Белозерцев, который 23 марта был отрешен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента России.

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«Я вот обратился к уставу Пензенской области, к статье 38, и здесь [...] написано, что губернатор Пензенской области, в соответствии с Конституцией, с законами, уставом и так далее, вносит в Законодательное собрание кандидатуру на должность уполномоченного по правам предпринимателей. На сегодняшний день у нас нет губернатора, соответственно, нет субъекта внесения данной кандидатуры. Мы Михаила Николаевича [Лисина] уважаем, и мы на комитете поддержали его кандидатуру, и здесь при необходимости поддержим. У меня такой вопрос: нет ли здесь юридических каких-то аспектов, которые потом могут возникнуть в деятельности, когда это назначение состоится? Все-таки вопрос такой важный», — сказал Георгий Камнев в ходе 39-й очередной сессии Законодательного собрания в четверг, 25 марта.

Он также обратил внимание на этический аспект.

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«Мне кажется, здесь есть вопрос и этический. Поскольку это отнесено к компетенции высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, то, может быть, дождаться хотя бы назначения исполняющего обязанности [губернатора] или вообще отнести это к тому времени, когда будет избран глава региона?» — спросил коммунист.

Георгий Камнев выразил мнение, что кто-то «должен взять на себя ответственность за юридический и этический вопросы этого назначения».

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин сообщил, что перед сессией были проведены все необходимые консультации с юристами.

«Документ внесен в установленном порядке, и мы имеем полное основание рассмотреть его на сегодняшнем пленарном заседании. Поэтому все, что касается юридической составляющей, соответствует нашему законодательству», — подчеркнул он.