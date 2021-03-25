Олег Денисов назначен главой администрации Белинского района Политика

Белинский, 25 марта 2021. PenzaNews. Олег Денисов назначен главой администрации Белинского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

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Как сообщается на сайте администрации, в ходе 38-й сессии районного собрания представителей, состоявшейся в четверг, 25 марта, его кандидатура была поддержана единогласно.

Обращаясь с ответным словом, Олег Денисов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и выразил уверенность в плодотворной совместной работе на благо района.

Должность главы администрации Белинского района Пензенской области стала вакантной после ухода в отставку Николая Дружинина. Его полномочия были прекращены досрочно с 31 декабря 2020 года.

10 февраля исполняющим обязанности главы администрации района был назначен Олег Денисов. До этого на протяжении восьми месяцев он занимал пост вице-мэра Пензы.