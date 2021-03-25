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Олег Денисов назначен главой администрации Белинского района

16:46 | 25.03.2021 | Политика

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Белинский, 25 марта 2021. PenzaNews. Олег Денисов назначен главой администрации Белинского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

Олег Денисов назначен главой администрации Белинского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте администрации, в ходе 38-й сессии районного собрания представителей, состоявшейся в четверг, 25 марта, его кандидатура была поддержана единогласно.

Обращаясь с ответным словом, Олег Денисов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и выразил уверенность в плодотворной совместной работе на благо района.

Должность главы администрации Белинского района Пензенской области стала вакантной после ухода в отставку Николая Дружинина. Его полномочия были прекращены досрочно с 31 декабря 2020 года.

10 февраля исполняющим обязанности главы администрации района был назначен Олег Денисов. До этого на протяжении восьми месяцев он занимал пост вице-мэра Пензы.

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