Мельниченко обозначил первоочередные задачи, требующие решения Политика

Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко обозначил первоочередные задачи, которые предстоит решить региональному правительству.

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«Я понимаю, что те задачи, которые в ближайшее время нам придется решать, делятся на три большие группы. Первое — это задачи оперативного управления регионом. Это задачи, которые нам придется решать в среднесрочной перспективе. И те стратегические задачи, которые нам еще придется сформулировать как программу развития нашей области», — сказал Олег Мельниченко в ходе официального мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона в субботу, 27 марта.

Первой и основной оперативной задачей новый руководитель субъекта федерации назвал предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

«Здесь мы не можем сидеть сложа руки. Мы должны четко понимать все процессы, которые происходят, продолжать обеспечивать население качественной медицинской помощью, необходимым объемом медицинских средств. Мы должны понимать, что инфекция никуда не делась, она рядом, и в любой момент ситуация может меняться в худшую сторону», — сказал Олег Мельниченко, добавив, что в очереди на вакцинацию стоят около 25 тыс. человек.

По его словам, второй важной задачей является реализация национальных проектов, в рамках которых в 2021 году запланирован большой объем капитального строительства и ремонта учреждений.

Врио губернатора потребовал обеспечить реализацию всех намеченных проектов в срок, без сбоев и нарушений, чтобы не было никаких претензий со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

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«Третья задача: мы находимся на пороге паводка, [...] надо оценить правильно ситуацию», — подчеркнул он, отметив, что, по оперативной информации, угроза подтопления территорий имеется в 17 районах области.

В качестве четвертой и пятой задач Олег Мельниченко обозначил подготовку к посевной кампании и пожароопасному сезону.

«Шестая задача — это все, что связано с решением, окончательным решением, проблемы обманутых дольщиков. Мы должны [...] закончить 2022 год с окончательно решенной проблемой дольщиков на нашей территории. Это наша обязанность перед людьми. Мы обязаны это сделать», — заявил врио губернатора.

Олег Мельниченко попросил врио председателя правительства Пензенской области Николая Симонова организовать работу по данным направлениям и в предстоящий понедельник, 29 марта, развернуто доложить о предпринимаемых шагах по решению озвученных задач.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

27 марта полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил Олега Мельниченко в новой должности в ходе мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона.