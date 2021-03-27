Мельниченко намерен сформировать совет по развитию гражданского общества Политика

Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко намерен сформировать совет по развитию гражданского общества.

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«Что касается вопросов развития институтов гражданского общества, [...] считаю, что необходимо перезагрузить все эти механизмы работы, которые были построены здесь, на территории, с гражданским обществом. Поэтому мною принято решение: в ближайшее время будет сформирован состав совета по развитию гражданского общества, куда будут приглашены некоммерческие организации», — сказал он в ходе официального мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области в субботу, 27 марта.

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По словам Олега Мельниченко, совет будет иметь достаточно широкие полномочия при распределении грантов среди некоммерческих организаций.

«Соответственно, председатель этого совета при реформе структуры правительства [...] войдет в состав правительства Пензенской области», — добавил врио губернатора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

27 марта полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил Олега Мельниченко в новой должности в ходе мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона.