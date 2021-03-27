Мельниченко отметил важность создания благоприятного инвестклимата в Пензенской области Политика

Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность формирования на территории региона благоприятного инвестиционного климата.

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«Надо понимать, что повышение уровня жизни населения зависит прежде всего от инвестиционного климата в регионе. [...] Если на территории области будут серьезные инвесторы не с какими-то спекулятивными целями и задачами, а с серьезными долгосрочными портфелями инвестиций, то в конечном итоге это приведет к росту налоговой базы региона и к росту заработной платы, [...] сокращению количества безработных в нашем регионе. Поэтому основная задача — это создание хорошего инвестиционного климата», — сказал он в ходе официального мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области в субботу, 27 марта.

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Олег Мельниченко предложил облправительству рассмотреть возможность заключения с ключевыми инвесторами соглашений по их сопровождению и довести до них телефон главы региона, чтобы они всегда могли напрямую обратиться при возникновении административных барьеров или каких-либо вопросов, связанных с реализацией инвестпроектов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

27 марта полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил Олега Мельниченко в новой должности в ходе мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона.