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АКТУАЛЬНО Олег Мельниченко. Биографическая справка

Мельниченко предложил Калашникову, Пинишиной и Окорокову стать внештатными советниками

18:50 | 27.03.2021 | Политика

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Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил экс-мэру Пензы Александру Калашникову, а также Светлане Пинишиной и Виталию Окорокову, которые в разные годы руководили администрацией Железнодорожного района города, стать внештатными советниками главы региона.

Мельниченко предложил Калашникову, Пинишиной и Окорокову стать внештатными советниками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Здесь, в этом зале, находятся люди, с которыми начиналась моя трудовая биография. Здесь присутствует Александр Серафимович Калашников — человек, с которым фактически я делал первые шаги в сфере муниципального управления. Я ему глубоко благодарен. Очень многому Александр Серафимович меня научил. [...] Я предлагаю возглавить группу внештатных советников губернатора Пензенской области, дабы иметь возможность, Александр Серафимович, использовать Ваши знания, Ваш опыт, Ваши навыки для работы на благо Пензенской губернии», — сказал Олег Мельниченко в ходе официального мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области в субботу, 27 марта.

Он добавил, что со Светланой Пинишиной ему не удалось настолько плотно поработать, как с Александром Калашниковым.

Однако, по словам Олега Мельниченко, в их истории взаимоотношений был разговор, который изменил его взгляды на дальнейшие управленческие действия.

«Я благодарен Светлане Федоровне за тот разговор», — подчеркнул он.

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Говоря о Виталии Окорокове, Олег Мельниченко отметил, что, будучи его заместителем в администрации Железнодорожного района Пензы, получил навыки работы «на земле».

«Виталий Михайлович меня учил, показывал, демонстрировал собственным примером и опытом, как надо работать. Поэтому, Виталий Михайлович, я Вам очень благодарен за Вашу школу, которую Вы мне преподали. Это хорошая школа. И я так же приглашаю Вас войти в состав внештатной группы советников губернатора Пензенской области», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

27 марта полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил Олега Мельниченко в новой должности в ходе мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона.

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